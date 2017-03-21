Euroleague’de salı mesaisi: Anadolu Efes deplasmanda kazandı, Fenerbahçe son saniyede kaybetti

Euroleague’in 27’nci haftasında Fenerbahçe, Maccabi Fox’a son saniye basketiyle 81-79 mağlup olurken, Zalgiris Kaunas deplasmanında sahadan 76-68 galip ayrılan Anadolu Efes play-off yolunda önemli bir adım attı.

Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanan mücadeleye iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı. Konuk Maccabi Fox, ikinci periyotun sonlarına doğru farkı eritirken, devre arasına Fenerbahçe’nin 41-38 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte bir ara altı sayı geri düşmesine karşın Udoh ve Antic’in basketleriyle skor üstünlüğünü tekrar ele geçiren Fenerbahçe, final periyotuna Vesely’nin son saniye basketiyle 59-56 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin son bölümüne 79-79 eşitilikle girilen mücadelede sarı-lacivertliler Bobby Dixon’ın kullandığı son hücumdan sayı çıkaramadı. Dönen topta Sylven Landsberg’in son saniye basketiyle Maccabi Fox karşılaşmayı 81-79 kazandı.

Maccabi Fox’a son saniyede galibiyeti getiren Landesberg 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe’de kaptan Melih Mahmutoğlu 15, Udoh ise 13 sayıyla oynadı.

Anadolu Efes’ten 15’inci galibiyet

Zalgirio Arena’da tıklım tıklım dolu tribünlere oynanan mücadeleye Doğuş, Granger, Cedi, Brown ve Dunston beşiyle çıkan Anadolu Efes, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas karşısında ilk çeyreği 22-17, devreyi de 44-41 geride tamamladı.

Üçüncü periyotta Granger’in basketleriyle öne geçen ve farkı bir ara sekiz sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, çeyreğin son bir dakika 40 saniyelik bölümünde potasında altı sayı görünce final periyotuna bir sayı farkla 60-59 önde girdi.

Son çeyreğin ilk dakikalarında skoru dengeye getiren ev sahibi ekip, bitime beş dakika kala üç sayı farkla 68-65 öne geçti. Zalgiris’e Dunston ve Honeycutt’tan gelen sayılarla karşılık veren ve yeniden öne geçen Anadolu Efes, karşılaşmadan da 76-68 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki 15’inci galibiyetini alan Anadolu Efes’te 25 sayı ve sekiz asistle oynayan Jayson Granger maçın en skorer ismi ve Euroleague’de gecenin en değerli oyuncusu (MVP) olurken, Derrick Brown 13, Brandon Paul ise 12 sayıyla skora katkıda bulundu.