Euroleague’de ‘dörtte dört’: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ardından Anadolu Efes ve Daçka da kazandı

Euroleague’de dün Fenerbahçe’nin Zalgiris Kaunas, Galatasaray’ın da lider Real Madrid karşısında aldıkları galibiyetlerin ardından bugün de Anadolu Efes ve Daçka rakiplerini mağlup ederek ‘seriyi tamamladı’.

Ligin 24’üncü haftasında Unics Kazan’ın konuğu olan Anadolu Efes, uzatmaya giden maçı 99-92 kazandı.

Üçüncü çeyrekte bir ara farkı 15 sayıya çıkarmasına karşın son bölümde yaptığı hatalarla Unics Kazan’ı maça ortak eden Anadolu Efes, uzatma periyotundaki oyunuyla ligde üst üste dördüncü galibiyetine ulaştı.

Check out the highlights from Kazan!#UNKEFS pic.twitter.com/33nKskHWWC

— EuroLeague (@EuroLeague) 3 Mart 2017