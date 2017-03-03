Euroleague’de ‘dörtte dört’: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ardından Anadolu Efes ve Daçka da kazandı

Euroleague’de dün Fenerbahçe’nin Zalgiris Kaunas, Galatasaray’ın da lider Real Madrid karşısında aldıkları galibiyetlerin ardından bugün de Anadolu Efes ve Daçka rakiplerini mağlup ederek ‘seriyi tamamladı’.

Ligin 24’üncü haftasında Unics Kazan’ın konuğu olan Anadolu Efes, uzatmaya giden maçı 99-92 kazandı.

Üçüncü çeyrekte bir ara farkı 15 sayıya çıkarmasına karşın son bölümde yaptığı hatalarla Unics Kazan’ı maça ortak eden Anadolu Efes, uzatma periyotundaki oyunuyla ligde üst üste dördüncü galibiyetine ulaştı.

Bu sonuçla galibiyet sayısını 13’e çıkaran Anadolu Efes’te 24 sayı ve beş ribauntla oynayan Derrick Brown maçın en iyi oyuncusu seçilirken, Jayson Granger 17 sayı, altı asist, dört ribaunt, Bryant Dunston ise 16 sayı, yedi ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

‘Uzatmamalıydık’

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Uzatmaya gitmeden önce kazanmalıydık” diyen Anadolu Efes’in başantrenörü Velimir Perasovic, son bölümde hatalı kararlar verdiklerini söyledi.

Bugün kazanmaları halinde play-off yolunda önemli bir avantaj elde edeceklerini bildiklerini dile getiren, Perasovic, “Bu galibiyetten sonra geleceğe daha olumlu bakıyoruz. Euroleague’de her maç çok zorlu geçiyor. Her maçı final maçı gibi oynamamız gerekiyor” diye konuştu.

Daçka’dan 12’nci galibiyet

İlk sekiz mücadelesini sürdüren Darüşşafaka Doğuş ise kendi sahasında Panathinaikos’u 77-72 yenerek 12’nci galibiyetini aldı.

Daçka’da Brad Wanamaker 24 sayı, altı ribaunt ve üç asistle maçın yıldızı olurken, 29 dakika sahada kalan James Anderson 16 sayı, yedi ribaunt ve iki asistle karşılaşmayı tamamladı.

‘Buna ihtiyacımız vardı’

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında “Basketbolseverler için harika bir maçtı” diyen Daçka’nın başantrenörü David Blatt, şöyle devam etti: “Kendi taraftarlarımıza da harika destekleri ve bize verdikleri enerji nedeniyle teşekkür ederiz. Buna ihtiyacımız vardı. Burada inşa etmeye çalıştığımız şeylerden birisi bir taraftar kitlesi ve takıma değer veren bir kitle oluşturmak. Ailemize yeni taraftarlar katmak istiyoruz ve bu tip maçlar hedefimize ulaşmamız konusunda bize yardımcı oluyor. Panathinaikos çok güçlü ve kaliteli bir takım. Bunu tüm sene boyunca aldıkları sonuçlardan görebilirsiniz. Böylesine bir maç kazanmak da bizim takımımızın kalitesini gösteriyor.”