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Eurocup’ın en değerli oyuncusu seçilmişti: ABD’li oyun kurucu Errick McCollum yeniden Galatasaray’da 

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Eurocup şampiyonluğuna uzanan erkek basketbol takımının önemli isimlerinden ABD’li guard Errick McCollum’la yeniden anlaştı.

Fotoğraf: Galatasaray.org

Bein Sports’un haberine göre sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan McCollum, yarın İstanbul’da olacak. Yalnızca lig maçlarında forma giyebilecek 29 yaşındaki oyuncunun, 12 Mart Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında parkede olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı formayla şampiyonluk yaşadığı Eurocup’ta turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen McCollum, sezon başında Çin’in Bejing takımına transfer olmuştu.

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