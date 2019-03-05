Eurochambres başkanı: Hükümetlere neden iktidarda olduklarını hatırlatmalıyız

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) Başkanı Christoph Leitl, Avrupa ve Türk iş çevreleri olarak, “Avrupa Birliği ve Türkiye’deki hükümetlere neden iktidarda olduklarını hatırlatmalıyız” dedi.

Kaynak: Eurochambres

Dünya Gazetesi’nden Hüsniye Güngör’ün haberine göre geçen hafta yabancı gazetecilerin basın kartı sorunlarıyla gündeme gelen AB-Türkiye Üst Düzey Ekonomik Diyalog Toplantısı’nda verdiği söyleşide Leitl şunları söyledi: “Aynı yolu izlemeliyiz, AB ve Türkiye’deki hükümetlere insanlara refah ve iyi bir yaşam sağlamak için iktidarda olduklarını hatırlatmak gerekiyor. Biz şirketler olarak iş, eğitim, vergi ve sosyal güvenlik konularını finanse ediyoruz. Dolayısıyla her hükümet şirketlerin ilerlemesi ve başarılı olmasına yardım etmeli.”

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Ya birlikte yüzeriz, ya yalnız batarız

Hem AB’de hem de dünyada yükselen milliyetçiliğe ilişkin eleştiriler de yapan Eurochambres başkanı, iş çevreleri olarak milliyetçiliğe de karşı olduklarını belirtti: “İş çevreleri olarak milliyetçiliğe karşıyız. Tarih milletçiliğin kötü sonuçlarıyla dolu. Birlikte hareket etmek önemlidir. Ya birlikte yüzeriz ya da yalnız batarız.”

Ekonominin büyüdüğü ve diyaloğun sürdüğü bir ortamda siyasi sorunların üstesinden gelmesinin kolaylaşacağını belirten Leitl Türk ve Avrupalı iş çevrelerinin siyasetçilerden iki talebi olduğunu vurguladı: “Hukukun üstünlüğünü korumak ve istikrarlı bir siyasi ortamda güven ortamı yaratmak.”

AB’den 20 yerel odaya 2.5 milyon avro hibe

AB-İş Dünyası Diyaloğu projesi kapsamında Eurochambres üyesi Avrupalı yerel bir odayla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi bir odanın eşleşmesiyle takımlar kurulacak ve 2.5 milyon avro değerinde hibe seçilen 20 takıma dağıtılacak. İkili ticaret ilişkileri geliştirmek üzere bir yıl birlikte çalışacak olan odalara 50 ila 150 bin avro arası hibe sağlanacak. Hibe alacak odalar ’31 Mart seçimleri sonrası’ nisan başında açıklanacak.