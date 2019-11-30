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Euro 2020 kurası: Türkiye, İtalya ve İsviçre ile aynı grupta

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri’nin bu akşam yapılan kura çekiminde, Türkiye, İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı grupta yer aldı.

A Milli Takım, A Grubu’nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecek.

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Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Romanya’nın başkenti Bükreş’te çekilen kurada Türkiye, A Grubu’nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. Milli Takım, grup maçlarını İtalya’nın Roma ve Azerbaycan’ın Bakü şehirlerinde oynayacak. 

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında Türkiye, 12 Haziran 2020’de Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Maç takvimi

Türkiye’nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri’nde A Grubu’nda oynayacağı üç karşılaşmanın tarihleri belli oldu. Şampiyonaya 12 Haziran’da Roma’da İtalya maçı ile başlayacak olan A Milli Takım, 17 Haziran’da İsviçre, 21 Haziran’da da Galler ile Bakü’de mücadele edecek.

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Bükreş’te çekilen kuralar sonucunda 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde oluşan gruplar şu şekilde:

  • A Grubu: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre
  • B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya
  • C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Play-Off D Galibi
  • D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Çekya, Play-Off C Galibi
  • E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Play-Off B Galibi
  • F Grubu: Fransa, Portekiz, Almanya, Play-Off A Galibi

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