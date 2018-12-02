‘EURO 2020’ eleme grupları: Türkiye, dünya şampiyonu Fransa’yla eşleşti

EURO 2020 eleme grupları için İrlanda’nın başkenti Dublin’de gerçekleştirilen kurada Türkiye’nin rakipleri belli oldu.

Kuraya üçüncü torbadan giren Türkiye, H grubunda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti.

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24 takımın yer alacağı Euro 2020’de 20 takım 10 eleme grubunu ilk iki sırada bitiren takımlardan oluşacak. Kalan dört takım ise UEFA Uluslar Ligi’nde alınan derecelere göre oynanacak play-off maçlarıyla belirlenecek.

Elemelerdeki tüm gruplar şu şekilde oluştu:

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A Grubu: İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Beyaz Rusya

D Gtubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Cebelitarık

E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H Grubu: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Güney Kıbrıs, Kazakistan, San Marino

J Grubu: İtalya, Bosna-Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn

12 farklı ülke ev sahipliği yapacak

EURO 2020 finalleri, Avrupa Şampiyonası’nın ilk kez düzenlendiği 1960 yılının 60. yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek. 24 takımın katılımıyla haziran-temmuz aylarında oynanacak finallere, UEFA’ya üye 55 ülkenin hiçbiri doğrudan katılamayacak.

Takımlar, beşerli beş grup ve altışarlı beş grup olmak üzere 10 grupta mücadele edecek. A’dan E’ye kadar olan gruplarda beş, F’den J’ye kadar olan gruplarda ise altı takım yer alacak.

Euro 2020 grup maçlarının oynanacağı kentler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Amsterdam (Hollanda), Budapeşte (Macaristan)

C Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

D Drubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Bükreş (Romanya)