EURO 2020 anketi: ‘Aslan payı’ Güneş’in, Demiral ‘bir numara’, beklenti yarı final

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na dair ankete katılan taraftar, milli takımdan yarı final oynamasını beklerken, turnuvaya katılmada en büyük payın teknik direktör Şenol Güneş olduğunu düşünüyor.

Fotoğraf: DHA

Araştırma şirketi Areda Survey, 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde 4 bin 201 kişinin katılımıyla EURO 2020’ye dair yaptığı anket çalışmasını duyurdu.

Reklam

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 69.9’u, milli takımın turnuvaya katılmasından en büyük payın Şenol Güneş’e ait olduğunu düşünüyor. Yüzde 26.1’i genç futbolcuları adres gösterirken, yüzde 1.9’u büyük payın Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) olduğunu düşünüyor.

En çok Demiral beğeniliyor

Demiral, grup maçlarındaki kritik müdahalelerle beğeni toplamıştı. (Fotoğraf: Reuters)

Taraftarlara 17 oyuncu arasında en çok beğendikleri isim soruldu. Katılımcıların yüzde 27.9’unun tercihi Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen defans oyuncusu Merih Demiral oldu. Demiral’ı Roma’da oynayan Cengiz Ünder ve Milan’da oynayan Hakan Çalhanoğlu izledi. Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu da listeye dördüncü sıradan girdi.

Beklenti yarı final

Fotoğraf: DHA

Katılımcılara “Sizce Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda nereye kadar gidebilir” sorusu da yöneltildi.

Reklam

Taraftarların yüzde 30.6’sı yarı final, yüzde 30.2’si çeyrek final, yüzde 17.6’sı da final beklentisi içinde. “Gruptan ancak çıkabilir” diyenlerin oranı yüzde 18.7 olurken, “Çıkamaz” diyenler yüzde 0.3 olarak kayda geçti. Katılımcıların yüzde 49.1’u takımın tüm maçlarını, yüzde 48.8’i de bir kısmını izlediklerini söyledi.

‘Yabancı sınırlaması olumsuz etkiler’

Katılımcıların yüzde 52.9’u Süper Lig’de yabancı oyuncu sınırlamasının olmamasının milli takımı olumsuz yönde etkileyeceğini söylerken, yüzde 39.6’sı olumlu sonuç doğuracağını dile getirdi.

Türkiye, turnuvanın elemelerinde H grubundan 25 puanla ikinci sırada çıkmıştı. Milli takım, EURO 2020’da A grubunda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecek. Turnuva, 12 Haziran’da Roma Olimpiyat Stadı’ndaki İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak, 12 Temmuz’da Londra’daki Wembley Stadyumu’ndaki final maçıyla sona erecek.