EUobserver: Putin ve Erdoğan ateşkeste anlaştı ama Esad ikna oldu mu?

Avrupa Birliği’yle ilgili haberlere ağırlık veren internet gazetesi EUobserver’da yayınlanan analizde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in görüşmesinden ‘İdlib’de ateşkes’ sonucunun çıktığı anımsatılarak ateşkese uyulup uyulmayacağına dair endişe dile getirildi. Geçmişte, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın anlaşmayı ihlal eden taraf olduğunu vurgulanan yazıda, “Mesele Esad’ın anlaşma konusunda eşit ölçüde ikna olup olmadığı” ifadelerini kullanıldı.

Koert Debeuf’un kaleme aldığı analizde, anlaşmanın Eylül 2018 tarihli Soçi Anlaşması’nın yeninden teyit edilmesi gibi bir anlam taşıdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “O zaman Rusya İdlib’e saldırmamaya, Türkiye ise cihatçı grupların silahsızlaştırılmasını sağlama sözü vermişti. Yeni anlaşmada Türkiye bölgedeki önemli bir alanı kaybediyor. Yeni anlaşma ayrıca, Esad’ın güçlerinin son haftalarda edindiği kazanımları korumasını sağlıyor. ”

Anlaşmaya varıldıktan birkaç saat sonra Türkiye’nin, kaybettiği son iki askerinin öcünü almak için 21 Suriye askerini öldürdüğüne dikkat çekilen yazıda, ‘bu durumun yeni anlaşmanın pamuk ipliğine bağlı olduğuna’ işaret edildi.

Esad’ın defalarca Soçi Anlaşması’nı ihlal ettiği anımsatılan yazıda, 2019’da İdlib’i bombalamaya, yıl sonunda ise Suriye güçlerinin İdlib bölgesini işgal etmeye başladığı, Serakib gibi kilit bir yerleşim birimini aldığı belirtildi.

Avrupa için ise meselenin Erdoğan’ın anlaşma sonrasında, kapıları açma konusundaki kararından vazgeçip geçmeyeceği olduğu belirtilen yazıda, Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle (AB) göçmenler konusunda yeni bir anlaşma yapmak istediği ancak Birliğin daha az istekli olduğu öne sürüldü.

‘Putin ve Erdoğan İdlib’de ateşkes konusunda anlaştı ama geçerliliği olacak mı?’ (Putin and Erdoğan agree Idlib ceasefire, but will it hold?) başlıklı yazıda öne çıkan diğer kısımlar şöyle:

“Geçen ayın ikinci yarısında Esad’ın güçleri İdlib’i yoğun şekilde bombalamaya başladı. Okulları, hastaneleri, nüfusun yoğun olduğu bölgeleri hedef aldı.

Esad’ın güçleri bölgede ilerlerken Türkiye İdlib’deki Suriyeli müttefiklerine silah yollamaya başladı ve onlar da Serakib’i geri aldı. Ve, Türkiye’ye göre Esad’ın, şüphesini dile getiren çoğu kişiye göre Rusya’nın, en az 33 Türk askerinin öldürüldüğü hamlesi geldi. Türkiye, buna yanıt olarak Bahar Kalkanı Harekatı’nı başlattı (…)

Suriye ordusunun Türkiye’ninkiyle aynı ayarda olmadığı aşikar. Hatta Rus birlikleri zorlayabilecek güçte. Putin’i anlaşmayı yenilemeye zorlayan da hiç şüphesiz bu gerçek. Ancak, mesele Esad’ın anlaşma konusunda eşit ölçüde ikna olup olmadığı.

2019’dan beri anlaşmayı ihlal eden ve İdlib’e saldıran o. Bunu, Rusya’nın ‘sessiz onayı’yla mı onayı olmadan mı yaptığı ise belirsiz.

AB, Erdoğan, 2016’da Birlik’le varılan, Türkiye’nin Yunanistan sınırını göçmenlere kapamasını öngören anlaşmayı bozduğunu açıkladığında hiddetli bir tepki verdi (…)

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, salı günü Yunanistan’a yaptıkları ziyarette Erdoğan’a AB’nin (göçmenler konusunda) yeni bir anlaşma yapmak istemediği mesajını verdi (…)

Türkiye yeni anlaşma istiyor ancak AB daha az istekli

Almanya Şansölyesi Angela Merkel İdlib’de bir güvenli bölge oluşturulması yönünde çağrı yaptı. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ise bir adım daha ileri giderek uçuşa yasak bölge önerdi.

Dün akşam varılan ateşkes anlaşmasının ABD’nin ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle uçuşa yasak bölgeye dönüşüp dönüşmeyeceğine dair sorunun yanıtı henüz belli değil.

Erdoğan ve AB’nin aralarındaki göçmen anlaşmasını yeniden masaya yatırıp yatırmayacağı ve Türkiye’nin bu görüşmelerin başlamasına olanak tanımak için sınırını kapatıp kapatmayacağı ise yanıt arayan başka sorular.

Türkiye’nin yeni anlaşma istediği açık ancak AB, bunu kabul etmeye daha az istekli görünüyor.”