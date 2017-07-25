Etyen Mahçupyan: Yerli ve milli bir Mardin yaratıyoruz inşallah

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

(…) eğer yasa çıkmazsa o kilise ve manastırlar ilelebet Hazine’nin olacak. Galiba ta ki Süryaniler bu topraklardan gidip, devlet de bu malları yerli ve milli olan kurumlar arasında paylaştırana kadar.

Bu ‘devleti’ tanımıyor değiliz… Sadece azınlıklar değil, İslami muhafazakar kesim de bu ‘devleti’ iyi tanır. Kendisine kültürel ve ideolojik açıdan tabi olmayana yaşama imkanı vermek istemeyen, bu amaçla baskı mekanizmaları kuran, hukuku eğip bükerek siyasi keyfiliği kurumsallaştıran bu ittihatçı çizgiyi biliyoruz ve görür görmez tanıyoruz.

Reklam

Mardin için ‘dinlerin, medeniyetlerin şehri’ denirdi. Estağfurullah demek lazım! Tek din, tek medeniyetin şehri artık orası… Yerli ve milli bir Mardin yaratıyoruz inşallah.

Etyen Mahçupyan’ın yazısı