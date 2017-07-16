Etyen Mahçupyan: Türkiye’nin yeni bir kuşağa ihtiyacı var

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Bir yanda bilerek siyasetin kişisel ahlakı boğmasına izin veren muhafazakar aydın, diğer yanda siyaset konusunda kendisini kandırmayı içselleştirerek, yapay bir ahlakın peşinden giden laik aydın… Bu iki alandan da entelektüel çıkması çok zor ve nitekim her nesilde parmakla sayılabilecek birkaç kişi dışında kimseyi bulamıyorsunuz.

Mesele ahlakı evrensel doğrular olarak gördüğünüz ilkeleri, kendinizi ve gerçekliği kuşatan bir alan olarak kabullenebilmek ve sonu olmayan bir irdeleme faaliyeti olarak içselleştirebilmek.

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Türkiye’nin bireysel ahlaki bakışa sahip, gerçeklikle somut bağlantı kuran, siyaset ve toplum üzerine düşünen ve bu düşünceleri korkusuzca kamuoyu ile paylaşan yeni bir kuşağa ihtiyacı var. Kültürel olarak muhafazakar veya laik olmanın ise hiçbir getirisi yok… İkisi de ‘adam’ olmayı sağlamakta yetersiz, bari ‘adam’ olmayı engellemesinler…

Etyen Mahçupyan’ın yazısı