Etyen Mahçupyan: Türkiye’nin stratejisi, Rusya’nın elinde bir koza dönüşüyor

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İdlib’de Esat güçlerinin, saldırılarına göz yummak bir yana, hava hücumlarıyla desteklenmesi ve bu meyanda tüm Sünni kesimin El Nusra ile ilişkilendirilmesi, rejimin dünya kamuoyu karşısında meşrulaşmasının aracı olarak kullanılıyor.

Türkiye ile Rusya’nın son kertede aynı Ortadoğu tasavvurunda buluşmaları mümkün gözükmüyor. Eğer Suriye’de PYD olmasaydı, bu gerçek çok bariz şekilde görünür olacaktı. Ama Türkiye’nin tek boyuta indirgenen stratejisi, Rusya’nın elinde bir koza dönüşüyor ve Suriye’nin geleceğinin rejime, dolayısıyla Rusya’ya teslim edilmesini sağlıyor.

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Etyen Mahçupyan’ın yazısı