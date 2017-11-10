Etyen Mahçupyan: Siyasetin de sanallaşması iktidar açısından tek ‘çıkış’ yolu gibi

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(…) iş dünyasında yatırım isteği yokken onlara yatırım yaptırmanın mali bedeli çok ağır… Nitekim milli arabanın asıl cazip yanı ucuz kredi olacak ve ulusal katma değerin bir bölümü bu projeye rant olarak aktarılacak. Oluşacak ek bütçe açığının karşılanması için de daha fazla vergi alınacak…

Öte yandan bu ‘çözüm’, enflasyon-faiz-döviz zincirindeki ortak yükselişin devam etmesi demek ve böyle bir ortamda seçim kazanmak kolay değil. Ama eğer milli üretimin yanına milli bir dava ekleyebilirseniz, ola ki vatandaş siyasetin büyüsüne kapılıp ekonomiyi göz ardı edebilir.

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Belki başka çare de yok… Çünkü ekonomi yönetimini sanal aleme sürüklemenin karşılığı olarak, siyasetin de sanallaşması iktidar açısından tek ‘çıkış’ yolu gibi duruyor.

Etyen Mahçupya’nın yazısı