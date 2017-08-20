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Yaramazlara biraz batar!

   
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Etyen Mahçupyan: Profesyonel Reisçiler bu işleri iyi bilir

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Gerçekdışı bir veriyi inanıp kullanmış olmam Reisçileri ‘mal bulmuş Mağribi’ misali çok sevindirdi. Anlaşılır bir durum, çünkü içlerinde birikmiş bir öfke var. Böylece ezikliğin üzerinden gelebilirler, aralarında mavra yapıp ferahlarlar ve işlerine, yani cehaletten beslenen yalakalığa daha da hevesle sarılabilirler…

Profesyonel Reisçiler bu işleri, kendilerine biçtikleri kariyeri iyi bilirler… Tetikçilikten, birilerine yaranmak için etrafa saldırmaktan, bile bile yanlışı savunmaktan, üst katlara övgü sunma yarışına girmekten gocunmazlar. İnsan olmanın getirisinin fazla olmadığını gördüklerinde, omurgalarından kendi iradeleri ile sıyrılır, müsvedde kalmayı tercih eder ve şimdi olduğu üzere bunu her fırsatta sergilemeyi sürdürürler…

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Etyen Mahçupyan’ın yazısı

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