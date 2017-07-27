Etyen Mahçupyan: Ortada hepimizi rahatsız eden, tedirginlik yaratan ve karamsarlığa iten bir keyfilik var

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Son bir yıldır Batılılara karşı dilimiz hoyratça, suçlayıcı ve dışlayıcı. Ülkede oluşturduğumuz düzen ise AB kriterlerinden her geçen gün uzaklaşmakla kalmıyor, bu uzaklaşmayı isteyerek gerçekleştirdiğimiz intibaını uyandırıyor.

Böyle bakıldığında hükümetin Alman firmalarını soruşturup soruşturmadığının fazla önemi yok. Asıl ileride böyle bir soruşturmanın olup olmayacağına dair kanaatlerin önemi var… Çünkü yatırım yapmalarını istediğiniz firmaların gelecekle ilgili kaygılarını ortadan kaldırmış değiliz.

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Yargı sisteminin üstünü ‘bizde de hukuk var’ veya ‘sizin yargı bağımsızsa bizimki de öyle’ diyerek örtemeyiz. Ortada hepimizi, yani öncelikle bu ülkenin vatandaşlarını rahatsız eden, tedirginlik yaratan ve karamsarlığa iten bir keyfilik var.

İddianamesi bir türlü yazılamayan, yazıldığı zaman daha da sorunlu hale gelen davalarda, hiçbir inandırıcılığı olmayan ve medya üzerinden köpürtülen ‘delillere’ dayandırılan suçlamalarla insanlar tutuklanıyor. Dahası hükümet yetkilileri bu tutuklananların daha baştan suçlu olduklarından emin bir şekilde görüş beyan ediyorlar…

Etyen Mahçupyan’ın yazısı