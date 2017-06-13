Etyen Mahçupyan: Olayın ‘Türkiye’yi parçalama projesi’ ile ilgisi yok

Beşincisi Barzani giderek zayıflayan bir lider… Yönettiği bölgede yolsuzluklar ve nepotizm giderek artıyor, suni tehditler sayesinde iktidarı sürdürme evresine geçiliyor. Dolayısıyla Barzani artık eskisi gibi bağımsız karar verecek durumda değil. Halkın genel eğilimini yok sayan hiçbir siyasi karar alamayabilir.

Kısacası olayın ne Katar’la ne de gülünç bir paranoya olan ‘Türkiye’yi parçalama projesi’ ile ilgisi yok. Kürtler iki yüz yıllık bekleyişten sonra tarihin önlerinde bir imkan açtığını düşünüyorlar ve bu noktada aralarında hiçbir farklılık bulunmuyor.

Eğer Türkiye bu gelişmeyi kendi beka meselesi olarak algılar ve hele yaptırım uygulamaya kalkarsa sadece gerçekçilikten uzaklaşmış olmaz, Orta Doğu’da tümüyle yalnız kalır. Çünkü açıktır ki Türkiye’nin Irak’ta bırakacağı boşluk anında başkaları tarafından doldurulacaktır…

Etyen Mahçupyan’ın yazısı