Etyen Mahçupyan: Meclis kendi isteği ile söz hakkını ve hürriyetini kısıtlıyor

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Bugün AK Parti iktidarının iradesi ile kürsü dokunulmazlığını anlamsız kılan bir Meclis iç tüzüğümüz var. Buna göre Anayasa’nın ‘değiştirilemez’ maddelerinin çizdiği ‘düzene’ ve ‘Türk milletinin’ tarihine hakaret etmenin, “Cumhuriyet’in ülkesi ve milletiyle bölünmez” yapısının ima ettiği idari yapıya aykırı tanımlamalar yapmanın cezası var.

Kısacası Meclis kendi isteği ile söz hakkını ve hürriyetini kısıtlıyor. Muhalefet ise sığ ve klişe bir itirazı aşamıyor. Bunun milletvekilleri için tek kelimeyle ‘utanılası’ bir durum olduğu bile idrak edilmiyor.

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Bazılarına göre Türkiye ‘yerli ve milli’ güzergahta ilerliyor olabilir. Meclis’in ‘yerli ve milli’ olmasından bunu mu anlıyoruz bilemiyorum, ama demokrasi denen yönetim sistemi açısından gerilediğimiz belli ve bunu hepimiz görüyor, biliyoruz. Bazımız söylüyor, bazımız susuyor… Tek fark bu…

Etyen Mahçupyan’ın yazısı