Etyen Mahçupyan: MB’nin dilinde yer eden ‘sıkı para politikası’ aczin ifadesi

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Hiçbir kurum kendisini bu bilgisizlik ve yetersizlik görüntüsüne mahkum etmek istemez. Ne var ki MB hâlâ enflasyonda esas hedefin yüzde 5 olduğunu söyleyebiliyor ve de bu noktaya üç yıl içinde gelinemeyeceğini kabullenmekten de gocunmuyor. Benzer şekilde geçen cuma günü dövize dokunulmayacağı söylenirken, dün MB piyasaya dolar sürmek zorunda kalabiliyor.

Bu ortamda MB’nin sadece dilinde yer eden ama uygulama şansı bulamayan ‘sıkı para politikası’ aczin ifadesine dönüşürken, faize karşı olduğunu söyleyip faiz lobilerini suçlayan bu iktidar, kendi eliyle faizi yükselterek ülkenin katma değerini dünya pazarına ucuza sunmuş oluyor. Ve tam da bu nedenle faiz artışı beklentisi daha da yoğunlaşıyor…

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Yazık bir durum… İrrasyonelliğin sularında yüzerek ve kurumları

dinamitleyerek ‘hayırlı’ sonuçlara ulaşılacağını sanacak kadar sanal bir alemdeyiz sanki.

Etyen Mahçupyan’ın yazısı