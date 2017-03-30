Etyen Mahçupyan: Kürt meselesini çözememiş olmak, Suriye’de kalıcı partner üretmeyi zora sokacak

Türkiye gerçekten de Suriye’deki ‘ılımlı’ Sünni muhalefetin oluşmasında, ayakta kalmasında, organize olmasında ve başarılı askeri operasyonlar yapmasında çok etkili oldu.

Muhalefette Türkiye’nin onların önceliklerini pek de önemsemediği, kendi önceliğini bir ‘abi’ tavrıyla empoze ettiği kanaati var. Sahada çalışanlar bunu kolayca görüyorlar. Muhalefet mensupları Türkiye’ye şükran duymakla birlikte, Türkiye’nin Suriye’deki varlığının kendileri sayesinde meşru hale geldiğini söylemekte tereddüt etmiyor. Görünen o ki Kürt meselesini çözememiş olmak, Suriye’de kalıcı bir partner üretmeyi de zora sokacak. Çünkü barışa doğru ilk adımlar atıldığında Suriye muhalefetini aynı sağlamlıkla yanımızda göremeyebiliriz.

Türkiye’nin bir an önce tarzını gözden geçirmesi, nasıl algılandığını fark etmesi ve ortaklarının önceliklerini de dikkate alan açık bir iletişim ortamının yerleşmesini sağlaması lazım. Muhalefetin gelecekteki iç bütünlüğü ve nasıl bir tutum alacağı buna bağlı…

Etyen Mahçupyan’ın yazısı