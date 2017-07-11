Etyen Mahçupyan: Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü başarılı olduysa, buna hükümetin katkısı daha fazladır

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Erdoğan 1 Temmuz’daki İl Başkanları Toplantısı’nda şöyle demişti: “CHP’nin temsil ettiği çizgi, artık siyaseten muhalif olma, siyaseten farklı duruş sergileme, siyaseten farklı söylemde bulunma boyutunu aşmıştır. Terör örgütleriyle ve onları özellikle ülkemizin üzerine kışkırtan güçlerle birlikte hareket etme noktasına geldiğini görmek durumundayız. .. Aklı başında olan herkesin rahatlıkla görebildiği bu durum, Suriye’de, Irak’ta, Körfez’de, Avrupa’da ülkemize karşı kurulan tuzakların bir parçasıdır.”

Bütün karşıtların aynı kaba konması ve ‘gayrı milli’ olarak tanımlanması bir kısım insana bir süre için inandırıcı gelebilir.

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Ama bırakalım Türkiye’nin genelini, muhafazakar kesim için bile artık ‘kabak tadı’ veriyorsa dönüp kendimize bakma vakti çoktan gelip geçmiş demektir.

Altını çizelim… Eğer Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü siyaseten anlamlı olabildi ise, buna hükümetin katkısı bütün o yürüyenlerden fazladır.

Etyen Mahçupyan’ın yazısı