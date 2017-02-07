Etyen Mahçupyan: Kendimi hala AK Partili görmem nasıl mümkün olabiliyor?

Gerçekten de şu sıralarda AK Parti’nin ‘gurur’ vesilesi olma dönemi bitmiş gözüküyor. İnsanlar yıprandılar… Kendi partilerini savunma gücünü ve enerjisini yitirdiler. Bunda OHAL’in yetki kullanımını genişletmek üzere kullanılması, dokunulmazlıkla ilgili sözlerin ihlal edilmesi, ekonomideki akıl dışı ısrar etkili oldu.

Demokrasi açısından sorunlu bir anayasa değişikliğinin önerilmesi ve partinin giderek ideolojik olarak MHP’ye yakınlaşması da hevesleri kırdı. Belki de en ağırı partinin kurumsal niteliğinin ikinci plana düşmesi, keyfiliğin öne çıkması ve oportünizmin siyasete damga vurmasıydı. Bu durum yanlış işlerin yapılması yanında, bazılarının ahlaken sorgulanmayı davet eden tutumlar sergilemesine yol açtı.

…Peki, bu değerlendirmeyi yapan biri olarak, kendimi hala AK Partili görmem nasıl mümkün olabiliyor? Çünkü ben çok daha öncesinden, yani 90’ların başında Refah Partisi ile birlikte, muhafazakar İslami hareketin destekçiliğini ‘siyaset’ görenlerden biri oldum. Türkiye’nin ancak muhafazakarların demokrat olabildikleri ölçüde demokrasiye ulaşabileceğini ve o kesimde bu yönde güçlü bir iç ivme olduğunu düşündüm.

Yıllar içinde bu düşüncem, dünyaya adapte olmuş zihni açık yeni kuşakların ortaya çıkmasıyla doğrulandı. Benim için AK Parti, kendi modern sentezini yapan ve bunu modern-ötesi bir ahlaki duyarlılıkla kuşatabilen Anadolu insanının dışa açılma enerjisiydi. Hala da kıymetli olan budur… Ne partinin organları ne de lideri, söz konusu dinamikle mukayese edildiklerinde tarihsel bir önem taşıyor.

Etyen Mahçupyan’ın yazısı