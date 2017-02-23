Etyen Mahçupyan: Kararsızların kim olduğunu doğru tahmin eden, referandumda istediği sonuca daha yakın olacak

AK Partililerin yüzde 82,2’si ‘Evet’ diyor, yani 35,7 puanla başlıyoruz. Ayrıca CHP’nin yüzde 2,4’ü MHP’nin 18,7’si ve HDP’nin 6,6’sı da ‘Evet’ demekte. Sırasıyla 0,5-1,7-0,6 puan. Böylece ‘Evet’ oyları 38,5’i buluyor. Buna karşılık aynı usulle ‘Hayır’ları topladığımızda AK Parti’den 3,9 – CHP’den 18,8 – MHP’den 6,6 – HDP’den 7,6 geliyor. Yani toplamda 36,9…

Diğer deyişle kararsızlar dağıtılırsa 51-49 ‘Evet’. Ancak ortada garip bir durum var. Metropoll’ün doğrudan referanduma ilişkin sorusuna bakarsak yüzde 13,6 kararsızla birlikte sonuç 42,4-44,0 ‘Hayır’ lehine. Karasızları dağıtırsak yine 51’e 49 ama aksi yönde…

Bu garipliğin nedeni hem 1 Kasım seçimleri ile bugünkü oy verme dağılımı arasındaki farkla hem de ‘bugün seçim olsa’ ile ‘bugün referandum olsa’ sorularının farklı kararsız kitleleri yaratmasıyla ilgili. Muhtemelen seçim sorusu karşısında kararsız kalanlar, referandum sorusunda ‘Hayır’ yönünde ağırlık koyuyor. Eğer eşitlikçi dağıtsaydık, 16,7 olan kararsızlar 8,5-8,2 olarak ‘Evet’ lehine dağılacaktı. Ama anlıyoruz ki 6,5 ‘Evet’-10,2 ‘Hayır’ şeklinde dağılmış… Belki seçim olsa protesto edeceğini söyleyenler referandumda ‘Hayır’ vermeyi düşünüyor. Belki de seçim olsa AK Parti ile MHP arasında kararsız kalacak olanlar ‘cumhurbaşkanlığı sistemini’ desteklemiyor… Birçok ihtimal üretmek mümkün ve cevabı bilmiyoruz. Ama kararsızların kim olduğunu doğru tahmin eden cenahın referandumda istediği sonuca daha yakın olacağını söyleyebiliriz.

Etyen Mahçupyan’ın yazısı