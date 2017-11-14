Etyen Mahçupyan: İyi Parti taşları yerinden oynatabilecek mi?

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Soru İyi Parti’nin bu potansiyelini somut siyasi bir getiriye tahvil edip edemeyeceği… Nitekim önümüzdeki bir yıl gerçek bir sınav niteliği taşıyacak. Çünkü başarı, partinin siyasetteki boşluğu ne denli doğru algıladığı ve bazı temel kriterler ışığında ev ödevini ne derece iyi yaptığıyla bağlantılı olacak.

Unutmamak lazım ki Akşener’in hamlesi kendine özgü bir konjonktürün yarattığı imkan sayesinde gerçekleşebiliyor. 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte, MHP’nin devletçi ve ulusalcı siyasete yaklaşması ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi… Taşlar bu şekilde yerinden oynamasaydı İyi Parti’ye yer açılmazdı. Ancak marifet bu açılan yere girip orayı tahkim etmek değil, söz konusu fırsatı diğer taşları da yerinden oynatmak üzere kullanabilmek.

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Etyen Mahçupyan’ın yazısı