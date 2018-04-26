Etyen Mahçupyan: İktidarın ülkeyi yönetemediği ve yönetemeyeceği fikri pekişiyor

… seçimi kazansa bile iktidarın ülkeyi yönetemediği ve yönetemeyeceği fikri pekişiyor. Ekonomide geldiğimiz nokta durumu berrak bir şekilde ortaya koyuyor.

Önümüzdeki süreçte söz konusu panik halinin ekonomi ve dış politikadaki sıkışıklıkları ‘üst akılla’ buluşturması şaşırtıcı olmaz.

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Koalisyonun küçük ortağı sanılan MHP ve devletçi statükonun gerçekte iktidarın sahibi olduğunu, ya da yönetimin keyfilik, baskı ve oportünizme açık yaklaşımının ülkeyi rasyonaliteden uzaklaştırdığını görmezden gelmek artık zor…

Seçmen iktidarın avuçlarının arasından kayıyor. Hala kazanabilirler… Ama endişe etmekte haklılar.

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Etyen Mahçupyan’ın yazısı