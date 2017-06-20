Etyen Mahçupyan: İçerde demokrasiye alan açmazsak, dışarıda adalet bulamayabiliriz…

Suriye’deki gelişmeler Türkiye’nin alanını aşırı daraltmış gözüküyor. Çünkü ABD ve Rusya bir ‘realist’ projede anlaşmış durumdalar ve söz konusu proje Türkiye’yi tümüyle edilgen kılıyor.

ABD ve Rusya bu yola girmişken Türkiye ne yapabilir?

Cevap çok uzakta değil… Çünkü AB işin başından bu yana Batı dünyasının normatif kanadını temsil ediyor.

Peki, böyle bir ortak varken Türkiye niye uzak durdu dersiniz?

Belki de mesele AB ilişkisinin aynı zamanda iç politika yansımalarının olması.

Dış politikada AB’nin ortaklığından yararlanıp, içerde basın ve akademik dünya üzerindeki baskıyı savunamayız. İçerde demokrasiye alan açmazsak, dışarıda adalet bulamayabiliriz…

Etyen Mahçupyan’ın yazısı