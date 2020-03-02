Etyen Mahçupyan: Hükümet Pelikan, Pelikan da hükümet olmadan yaşayamaz

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Etyen Mahçupyan, Kısa Dalga’dan Beril Eski’yle podcast dizisi yaptı.

Fotoğraf (Arşiv)

Gezi davasındaki beraat kararı sonrasında Osman Kavala’nın darbe girişimi soruşturmasından yeniden tutuklanmasını değerlendiren Mahçupyan, Kavala’nın ‘kart olarak’ kullanıldığını söyledi.

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‘Manevra yapan Erdoğan’

Gezi davasındaki karardan sonra Erdoğan’ın söylediği , “Manevra yaparak beraat ettirmeye çalışıyorlar” sözlerini değerlendiren Mahçupyan şöyle konuştu: “Manevra yapan bence Tayyip Erdoğan. Çünkü çok net biçimde ben Tayyip Erdoğan’dan bağımsız olarak bu kararların verilebileceğini düşünmüyorum. Bu kararları kendi başına vermek isteyenler bile muhakkak Tayyip Erdoğan’dan geçirerek yapmak isteyeceklerdir.”

‘Kolay kolay yaşayamaz’

Mahçupyan, Davutoğlu ve ekibinin ısrarla ileri sürdüğü Pelikan ekibi içinse “Şu anda öyle bir hükümet etme tarzı var ki̇, Pelikancılar olmadan pek yaşayamaz kolay kolay ve Peli̇kancılar da bu hükümet olmadan pek kolay kolay yaşayamaz” dedi.

‘Pelikan’ adlı grup ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül arasındaki çekişme iddialarına da değinen Mahçupyan, bunun troll dünyasının getirdiği yeni bir konsept olduğunu ve hükümetin yapamadığı bazı fonksiyonları üstlendiklerini ifade etti.

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Yargı üzerinde baskı kuran bir örgütlenme

‘Pelikancılar’ın yargıda Gülen benzeri bir örgütlenme olduğu iddialarınaysa “Yargıda, yargı üzerinde baskı kuracak bir örgütlenmeleri olduğunu düşünüyorum. Yargının içinde bir örgütlenme değil” yanıtını verdi.

‘Alevi meselesinde nasılsa, Kavala’da da öyle’

Mahçupyan şunları söyledi: “Hükümet size ‘Benim yanıma gelme şansını veriyorum sana’ diyor. Bunu yapmadığınız zaman düşmanlaşıyorsunuz. Osman Kavala birini, (eski TESEV başkanı) Can Paker öbürünü tercih etti. Erdoğan, Alevi meselesinde nasıl davranıyorsa Osman Kavala meselesinde de öyle davranıyor.”

Mahçupyan şöyle devam etti: “Yani şöyle; Kavala’nın tahliye edilmesinde bir yarar var mı bizim için diye soruyor, yok diyor. İçeride kalmasının bir zararı var mı diyor, o da yok diyor. O zaman içeride kalsın diyor. Çünkü ileride belki başka bir şey için kullanılır.”

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