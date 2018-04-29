Diken

Yaramazlara biraz batar!

Etyen Mahçupyan: Hatırlandıkça hicap duyulacak muamele eski bir AK Parti mensubuna yapıldı

Share2
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 2

Hatırlandıkça hicap duyulacak muamele eski bir AK Parti mensubuna, hareketin liderlerinden birine, bir önceki cumhurbaşkanına, sonuçta kimseye tek laf etmemiş bir insana yapıldı.

Unutmamak gerek ki eğer iktidar adil, eşitlikçi, özgürlükçü ve basiretli bir yönetim sergileseydi, zaten kimsenin aklına Abdullah Gül adı gelmezdi.

Reklam

Ne var ki, barajı düşürmeyerek MHP’yi rehin alma kurnazlığının, ideolojik olarak ve pratikte
MHP’ye rehin düşme ile sonuçlanması sonrasında, iktidar ortaklarındaki karakter değişikliği belki de beklenmeliydi…

YSK kararının erteletilerek emri vaki ile başka bir partinin seçime katılmamasını hedeflemek, böyle bakıldığında insanı şaşırtmıyor.

Reklam

Etyen Mahçupyan’ın yazısı 


Share2
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 2

SON HABERLER

Fehmi Koru ‘enseyi kararttı’: Gül aday olmadı, seçime kutuplaşmayla gidilecek

Gazeteci Fehmi Koru, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını açıklamasının ardından bir yazı kaleme aldı. Gül’ü, ‘ilk defa birden fazla partinin tabanından oy alabilecek bağımsız bir aday seçeneği’ olarak niteleyen Koru, artık seçime ülkedeki siyasi kutuplaşmayı bire bir yansıtacak parti adaylarıyla gidileceğini yazdı. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...