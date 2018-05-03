Etyen Mahçupyan: Galiba AK Parti’de cin gerçekten de şişeden çıkmış

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Seçimlerde ciddi rakibinin kalmadığını ve zaten büyük oranda muhalefetin önünde gittiğini düşünen bir iktidar, acaba son anda böylesine ‘kör gözüm parmağına’ popülizme niçin ihtiyaç duyar? Üstelik kendi ekonomiden sorumlu bakanı enflasyon ve öngörülemezlikle ilgili uyarıda bulunmuşken…

Anlaşılan o ki, iktidar koalisyonu kendisini pek sağlam hissetmiyor. Belki de suları kabartacak olan Gül’ün adaylığı değildi… Belki sular zaten kabarıktı ve Gül’ün kısa açıklamasında söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu zaten herkes biliyordu… Galiba AK Parti’de cin gerçekten de şişeden çıkmış durumda ve bilindiği üzere geri girmesi mümkün değil.

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Etyen Mahçupyan’ın yazısı