Etyen Mahçupyan: FETÖ’nün muhafazakârlara verdiği zarar, uzun vadede ülkeye verdiğinden çok daha fazla

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İslami muhafazakârlar ve özelde AK Partililer, belki de olabildiğince herkesi FETÖ üyesi yaparak vicdan temizliyor… ‘Yakalananların’ sayısından ve mücadelenin sürekliliğinden hareketle kendi kimliklerini bu örgütten arındırmak istiyorlar. İktidar ise hiç bitmeyecek bir ‘kurtuluş savaşı’ mantığı içinde, yaralanmış ruhların yeniden dinginleşeceği noktaya kadar bu işi sürdürmek niyetini taşıyor.

Ne var ki kimliği ‘kurtaracak’, özgüveni yeniden sağlayacak, ruhları sakinleştirecek çare bu değil… Bütün bunlar söz konusu kimliği daha zayıf, daha kırılgan ve o nedenle de daha öfkeli ve daha sığ hale getirecek. FETÖ’nün muhafazakârlara verdiği zarar, uzun vadede ülkeye verdiğinden çok daha fazla. Umarım ‘FETÖ ile mücadelenin’ kaderi de aynısı olmaz.

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Etyen Mahçupyan’ın yazısı