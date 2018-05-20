Etyen Mahçupyan: Erdoğan ile İnce arasında yarışın azami 5 puan içinde sonlanacağı öngörüsü gerçekçi

Şu an için kaba bir tahmin yapmak gerekirse, Meclisi muhalefetin azami 5 puan içinde kazanacağı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağı ve Erdoğan ile İnce arasında geçecek yarışın da yine azami 5 puan içinde sonlanacağı öngörüsü diğer ihtimallere nazaran daha gerçekçi gözüküyor.

Eğer böyle olursa muhtemelen seçimler bittiğinde iktidar kanadı oturup biz bu erken seçim kararını niye verdik diye düşünecek ve belki doğru cevabı o zaman bulacaklardır. Bu gidişi destekleyen yanlışları nasıl sürdürdüklerine de belki şaşıracaklardır. Gerçeklik böylesine apaçık önlerinde dururken, Bahçeli’nin siyasi, Erdoğan’ın ekonomi alanında devam ettirdikleri akıl almaz söylemin muhtemel siyasi karşılığına da razı geleceklerdir.

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Ülke yönetilemediği için gidilen seçimler, büyük ihtimalle ortaya yönetilmesi daha da zor bir tablo çıkaracak ama belki de böylece demokratikleşmeyi gerçekten içeren bir siyasi sisteme yönelmek mümkün olacak… Muhalefetin yokluğundan ‘şikayetçi’ olan AK Partililer de kendi elleriyle yaratıp güçlendirdikleri muhalefet nedeniyle herhalde kendileriyle gurur duyacaklar…

Etyen Mahçupyan’ın yazısı