Etyen Mahçupyan: Erdoğan, AK Parti tabanına hitap edebilecek bir adayın çıkmasından bariz şekilde çekiniyor

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Erdoğan, AK Parti tabanına hitap edebilecek bir adayın çıkmasından bariz şekilde çekiniyor. Öyle ki partiyi kontrol altında tutarken, kendi tercihleriyle uyuşmayan herkesin partiden uzak kalmasını istiyor ve sadakati de bu çerçevede tanımlıyor. Diğer deyişle muhafazakar kesimde ‘kaçak’ olmasın diye uğraşıyor. Ama kullanılan dil o denli orantısız ki, dinleyenler böyle bir kaçağın ‘yakın ve açık’ bir tehlike teşkil ettiğini hemen anlıyorlar.

(…) ya mevcut cumhurbaşkanı adaylarının dışından, ‘hiçbir lideri beğenmeyen’ kesimin oyunu alabilecek bir muhafazakar aday çıkarsa? Böyle birinin parlamento seçimlerinin yönünü de etkileme şansı olması bir yana, Erdoğan’ın ilk turda seçilmesini engelleyebilir ve hatta ikinci turda seçimi de kazanabilir…

Reklam

(…) anlaşılan o ki iktidar açısından riskler o denli yüksek ki bu yönde en ufak bir ihtimal bile şimdiden, seçime neredeyse iki yıl varken engellenmek isteniyor. Bu denklemdeki kritik veri, mevcut liderleri beğenmeyenlerin içinden hiçbir seçimde oy vermeyen veya kronik reddiyeci olan vatandaşları bir kenara bıraktığımızda, geriye kalan ‘siyaset küskünlerinin’ önemli oranda AK Partili olması…

Bu veriler ışığında Erdoğan da kendi hedefleri açısından belki de en akıllıca olanı yapıyor. Bir yandan MHP’nin yüzde beş oyunu yanında tutarak siyaseti domine ediyor, diğer yandan da muhafazakar bir adayın çıkma şansını bloke etmek üzere, siyaset alanını tümüyle ideolojik hale getirmekten ‘uyarı’ salvoları atmaya her türlü aracı kullanıyor.

Etyen Mahçupyan’ın yazısı