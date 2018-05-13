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Yaramazlara biraz batar!

Etyen Mahçupyan: Erdoğan ağzını açmasaydı faiz hiç olmazsa yerinde kalırdı

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Erdoğan faiz ‘belasının’ enflasyonun sebebi olduğunu söyledi ve döviz yüzde iki arttı. Ekonominin durumunu kavradığını belli eden bir laf etseydi muhtemelen yüzde iki düşerdi. Ağzını açmasaydı hiç olmazsa yerinde kalırdı… Lobi yine memnun olmuştur.

Etyen Mahçupyan’ın yazısı 

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