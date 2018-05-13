Etyen Mahçupyan: Erdoğan ağzını açmasaydı faiz hiç olmazsa yerinde kalırdı

Erdoğan faiz ‘belasının’ enflasyonun sebebi olduğunu söyledi ve döviz yüzde iki arttı. Ekonominin durumunu kavradığını belli eden bir laf etseydi muhtemelen yüzde iki düşerdi. Ağzını açmasaydı hiç olmazsa yerinde kalırdı… Lobi yine memnun olmuştur.
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Bingöl’ün ‘süper kahraman’ı: Dünyadaki adaletsizlikle bir tek Erdoğan savaşıyor
Türkiye’yi ‘biraz fazla özgür bir ülke’ olarak niteleyen türkücü Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ıysa ‘dünyadaki adaletsizlik ve hukuksuzlukla savaşan’ tek lider olarak tanımladı.
Başbakan, Bahçeli’nin ‘genel af’ çağrısından habersiz: Teröristlere af gündemde yok
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘genel af’ çağrısıyla ilgili, “Hükümet olarak teröristlere af gündemimizde yok” dedi.
Rutte’nin partisi devrede: Hollanda’da Türk politikacıların propagandası yasaklansın
Hollanda’da Başbakan Mark Rutte’nin mensubu olduğu hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD), Türk politikacıların ülkede propaganda yapmasının resmi olarak yasaklanmasını istedi. VVD’nin bu önerisine koalisyonu oluşturan diğer partilerin de sıcak baktığı belirtiliyor.
Kaynak hükümet: Türkiye’de dört binadan biri depreme dayanaksız
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Binalarımızın yüzde 25’i depreme dayanıklı değil” dedi. CNN Türk’e konuşan Akdağ şunları söyledi: “Belli araştırmalar sonucu yapılan bir tahmin, Türkiye’de binalarımızın yüzde 25’i depreme dayanıklı değil. Çok büyük bir oran.” Söz konusu oranın Japonya’da yüzde 8 olduğuna dikkat çeken başbakan yardımcısı, “Türkiye’de bu oran bazı illerde yüzde 25’in de muhtemelen üstünde” dedi. Eski […]
CHP’li Yarkadaş ‘genel af’fı açtı: Beş yıldan az cezalılar, siyasi tutuklular, gazeteciler
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