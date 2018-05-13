Etyen Mahçupyan: Erdoğan ağzını açmasaydı faiz hiç olmazsa yerinde kalırdı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Binalarımızın yüzde 25’i depreme dayanıklı değil” dedi. CNN Türk’e konuşan Akdağ şunları söyledi: “Belli araştırmalar sonucu yapılan bir tahmin, Türkiye’de binalarımızın yüzde 25’i depreme dayanıklı değil. Çok büyük bir oran.” Söz konusu oranın Japonya’da yüzde 8 olduğuna dikkat çeken başbakan yardımcısı, “Türkiye’de bu oran bazı illerde yüzde 25’in de muhtemelen üstünde” dedi. Eski […]