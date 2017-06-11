Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Etyen Mahçupyan: İş dünyası bu detayı kenara yazar


 

Kısacası ekonomiyi iyiye götürmek için elinden geleni yapmak isteyen bir siyasi irade mevcut. Ancak bunun nasıl yapılacağına ilişkin sahip olduğu tasavvur, gerçekliği kuşatmak açısından çok dar.

Anlaşılan o ki siyasi ortamda, kurumsal yetki ve sorumluluklarda, hukuki zeminde ve emek piyasasında hiçbir yapısal değişim yapmadan, salt dış dünyadaki avantajların peşinden giderek ve iş adamlarının para kazanmalarını devlet eliyle garanti altına alarak ekonominin iyiye gideceği varsayılıyor. İyiye gidebilir… Ama istenen duruma gelmez.

Nihayet herhangi bir yılın ‘sıçrama’ yılı olacağını o yılın ortasına geldiğimizde söylüyorsak, hayatı pek de öngöremiyoruz demektir ve iş dünyası bu detayı da kenara yazar…

Hükümet iyi şeyler yapma arayışı içinde ama ya ekonominin gerçek ihtiyaçları konusunda derinlikli bir perspektife sahip değil, ya da işin gereğini yapmayı bir nedenle istemiyor…

Etyen Mahçupyan’ın yazısı

SON HABERLER

Akşener’den Bahçeli’ye: Hiç içiniz sızlamaz mı?

Eski MHP milletvekili Meral Akşener, “Referandumda ‘evet’ çıktığı dakikadan itibaren Türkiye’nin güllük gülistanlık olacağını, uçacağını, kaçacağını, aşacağını söyleyenler bugün Türk milletini yanıltmış olmaktan acaba utanıyorlar mıdır?” diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çattı: “Hiç içiniz sızlamaz mı, fiili durumu hukuki durum çerçevesine aldınız, hiç içiniz sızlamaz mı?”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...