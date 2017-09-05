Etyen Mahçupyan: Bu şekilde seçim kazanmanın maliyeti çok yüksek

AK Parti’nin şimdi popülizme ‘geri’ dönmesi açıklanmaya muhtaç (…) Hem tehditler abartılarak beka sorunundan, buradan hareketle tek vatan ve millet ihtiyacından söz ediliyor, hem de devlet büyütülüyor ve yaratılan imkanlar seçim ve referandum amacıyla kullanılıyor.

Çünkü cumhurbaşkanlığı sistemi altında ille de yüzde elliyi geçmek lazım ve bunu geçenin Erdoğan olması isteniyor. Meşru bir istek… Ama bu yöntemle yapılacaksa maliyeti çok yüksek (…) Bu şekilde seçim kazanmanın maliyeti, yönetilmesi çok daha zor bir ülke ve toplum…

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Üstelik AK Parti bu süreçte kendi meşruiyetini ve yönetme kabiliyetini de yıpratacak… Buna değer mi?

Etyen Mahçupyan’ın yazısı