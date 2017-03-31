Etyen Mahçupyan: Böyle bir sistemden ‘demokrasi’ ya da ‘millilik’ çıkması ise pek beklenemez

MHP/AK Parti işbirliği ideoloji ve güvenlik üzerinden giderek vatandaşın kamusal alanın dışında kalmasını olağanlaştıran bir anayasa değişikliği sunuyor. Vatandaşın kamusal alanla bağı beş yılda bir sandığa gitmekten ibaret kalmaya devam edecek ama şimdi ‘milli’ bir çözüm olarak yaşanacak.

İnsanların sonuçları kendilerini doğrudan ilgilendiren konularda bile seyirci kalmayı kabullenmekten, seçilmiş iktidarın basiretine güvenmekten başka çareleri olmayacak.

Ancak söz konusu kişinin alabileceği oy, ikinci turda bile hemen her zaman yüzde elliyi birkaç puan aşacaktır. Yani toplumun geri kalanında giderek koyulaşan bir yabancılaşma, içe kapanma, direnme ve nefret duygusu üreyecektir. Toplumsal ayrışmayı derinleştirip kırılganlaştırma potansiyeli olan böyle bir sistemden ‘demokrasi’ ya da ‘millilik’ çıkması ise pek beklenemez…

Etyen Mahçupyan’ın yazısı