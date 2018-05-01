Etyen Mahçupyan: Belki bir gün Gül’ün bu siyasete birkaç gömlek fazla geldiğini düşüneceğiz

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Diğer deyişle Kılıçdaroğlu muhafazakâr cenahta cinin şişeden çıktığını ve belki o kesimde de laik cemaattekine benzer bir demokratik ayrışma olduğunu nihayet görüyor.

Öte yandan milli olmaya çalışan bir tarihçimiz şöyle bir twit atmış: “Abdullah Gül ‘Eğer geniş bir mutabakat olsaydı, yıllarca bana kardeşim diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkacaktım.’ demiş mealen. Tarih seni ‘Erdoğan’ın kardeşliğini hak etmeyen, makam uğruna kardeşini satan’ birisi olarak anacak Sn. Gül!”

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Okuyunca kimin makam peşinde olduğunu hemen anlıyoruz, değil mi?

Sonuçta birçokları Gül’ü cesaretsiz bulabilir, hayal kırıklığı yaşayabilir… Ancak belki de bir gün geri dönüp baktığımızda Gül’ün bu siyasete ve çevresindeki yozlaşmaya birkaç gömlek fazla geldiğini düşüneceğiz…

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Etyen Mahçupyan’ın yazısı