Etyen Mahçupyan: Bahçeli, Erdoğan’ı dar bir alana sıkıştırdı

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

(…) yüzde beşe inmiş bir partinin pazarlık gücü fazla olmamakla birlikte, yüzde elli gerektiren bir seçimde yapabileceği marjinal katkı çok hayati olacak ve Erdoğan’ın bu katkıya ihtiyacı var. Dolayısıyla Bahçeli pazarlıktaki ilk teklifi yapmamayı sağlamış oldu. Şimdi Erdoğan Bahçeli’nin cömertliğine karşı bir öneride bulunacak ve Bahçeli de asıl teklifini kapalı kapılar ardında yapma imkanı bulacak.

Tabii Bahçeli söz konusu cömertliği yaparken işi ideolojik olarak sağlama almayı da ihmal etmedi (…) Abdullah Gül’e de gönderme yaparak, Erdoğan’ın muhafazakar kesimden çıkabilecek her türlü rakibinin anlatılan o devasa komplonun parçası olacağını ima etti.

Reklam

Görünüşte karşılıksız, ‘millet hayrına’ bir öneri sundu. Ama Erdoğan’ı hem kendi çıkarları hem toplum karşısındaki görünümü açısından epeyce dar bir alana sıkıştırdı. İki lider arasındaki benzeşirlik ve hedef birlikteliği, aralarındaki güç farkına rağmen ikisini giderek eşitliyor. Nitekim Bahçeli’nin Erdoğan’ı AK Parti içinden gelebilecek eleştiri ve muhalefete karşı koruma kaygısı da son derece gerçekçi. Çünkü öyle bir ihtimal MHP’nin de, liderinin de siyaset sahnesinden düşmesi anlamına gelebilir. Bahçeli AK Parti içine ‘sarkan’ politikası ile bir yandan Erdoğan’ı AK Parti’den ziyade iktidar koalisyonunun yanında tutuyor, diğer yandan da kendi ‘bekasını’ sağlama almaya çalışıyor.

Etyen Mahçupyan’ın yazısı