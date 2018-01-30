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Yaramazlara biraz batar!

Etyen Mahçupyan: AYM kararının uygulanmaması ‘devletin bütünlüğünü bozma’ suçu

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Bundan böyle AYM’nin yerini Adalet Bakanlığı’nın alacağı, alt mahkemelerin referansının yürütme erkini elinde tutan siyasi iktidar olacağıdır. Artık her mahkeme özgür ve özerktir…

Bir savcı ve bir hakim bulduğunuzda istediğinizi istediğiniz gibi yargılar ve denetimi reddedebilirsiniz.

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Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var: AYM kararının uygulanmaması görevin kötüye kullanılması, bir adım ötesinde ‘devletin bütünlüğünü bozma’ suçunun işlenmesi demek…

Yani mahkeme heyetlerinin görevden alınması, soruşturma açılması gerek.

İyi de, Adalet Bakanlığı’nın söz konusu açıklaması varken HSK bunu yapar mı? Yoksa kurumların işlevini yapamadığı, sistemin çivisinin çıktığı bir yargı ‘hukuk devleti yolunda’ yerli bir aşamayı mı temsil ediyor?

Etyen Mahçupyan’ın yazısı


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