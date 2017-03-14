Etyen Mahçupyan: Avrupa’ya ‘çakmak’ bizi rahatlatabilir ama ‘Türkiye ne yapıyor’ diye sormak zorundayız

Dahası Hollanda medyasına baktığınızda şunları okuyorsunuz: Hollanda Türkiye’li bakanlara gelmeyin dememiş… Bu hafta bizde seçim var, gelecek hafta sonu gelin demiş. (Nitekim Başbakan Yıldırım da 6 Martta televizyon yayınında 14’ünden önce gidilemeyeceğini söylemişti). Ancak Türkiye ısrarcı ve tehditkar olunca, Hollanda hükümeti de bu tavra karşılık yasak koymuş.

Bu arada Türkiye Konsolosluğu’nun Hollandalı makamlara doğru bilgi vermediği, polisi şaşırtmaya çalıştığı da söyleniyor… Bunlara bazı Türkiyelilerin sokak eylemlerinin ardında Türkiye hükümetinin teşviki olduğu izlenimini ekleyin…

Avrupa’ya ‘çakmak’ bizi rahatlatabilir, kısa vadede siyasette istenen gelişmeleri de sağlayabilir… Ancak kendimize dönüp ‘Türkiye ne yapıyor’ diye sormak zorundayız. Çünkü bu gidiş Türkiye’yi ekonomisi, siyaseti ve sosyal düzeni ile birlikte, sanıldığından çok daha kısa sürede duvara da çarpabilir.

Etyen Mahçupyan’ın yazısı