Etyen Mahçupyan: Apaçık şekilde yanlış bir yöne doğru gidiyoruz… 

Tüm Avrupa’da Türkiye, AK Parti ve Erdoğan’a ilişkin olumsuz bir algı ve analiz var. Türkiye’nin demokratik reformları yapabilecek insan, kurum ve kültür seviyesine hızla erişmesine rağmen, siyasi iradenin sürüklemesiyle bu noktadan uzaklaştığı düşünülüyor.

Bunları biz kendimiz de görüyoruz. Birçoğumuz yüksek sesle söylemese bile apaçık, aleni bir olgu bu…

Reklam

Diğer taraftan Avrupa ile ilgili pembe gözlük takmak da gerekmiyor. Ama aynı zamanda bu tutumun dönüşmesi için ne yapabileceğimizi de düşünmemiz gerekmez mi?

Oysa biz işin o tarafına hiç eğilmek istemiyoruz.

Batılılar bize doğru davranmıyor ama maalesef bu bizim doğru davrandığımız anlamına gelmiyor. Aynı şekilde bizim yanlışımız da onları doğru kılmıyor (…) apaçık şekilde yanlış bir yöne doğru gidiyoruz…

Etyen Mahçupyan’ın yazısı