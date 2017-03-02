Etyen Mahçupyan: AK Parti’nin seçmeninin en az beşte birinin ‘kırılgan’ olduğunu öngörebiliriz

Diğer taraftan toplumun yarısı ekonominin iyi yönetilmediğini ve önümüzdeki dönemde daha kötüleşeceğini düşünmekte… Aile refah seviyesinde gerileme olduğunu beyan edenlerle (yüzde 57) birlikte okuduğumuzda, kısa bir süre içerisinde siyaseten sert tepki verme ihtimali yüksek bir geniş kitlenin oluştuğu anlaşılıyor.

Bunların kim olduğu tabi siyasetçiler için çok önemli… Araştırma CHP ve HDP tabanının olumsuz bir tutum aldığını ortaya koymakta ama bunun da büyük ölçüde ideolojik olduğunu varsaymak mümkün. Ne var ki MHP’liler için bunu söylemek zor. Onlar da ekonominin kötüye gittiğini (yüzde 72,5) kötü yönetildiğini (80,8) ve daha kötüye gideceğini (74,7) öne sürüyorlar. Çok şaşırtıcı değil, çünkü aile refah seviyesi ile ilgili soruya MHP’lilerin yüzde 78,9’u kötüleşti derken, sadece 4,6’sı iyileşti demiş.

Ekleyelim ki AK Partililer arasında bile bu son soruya ilişkin olumsuz beyan ‘iyileşti’ diyenlerden daha fazla (yüzde 33,2’ye 35,2). Ancak belki en ilginci AK Partililerin yüzde 22’sinin ekonominin kötüye gittiğini ve önümüzdeki yıl daha kötüleşeceğini düşünmeleri.

Ayrıca seçmen tabanının yüzde 26’sı ekonominin iyi yönetilmediği fikrine sahip… Sorulara aynı doğrultuda cevap verilmemiş olma ihtimalini de dikkate alarak, AK Parti’nin kendi seçmenindeki en az beşte birlik bir bölümün ‘kırılgan’ olduğunu öngörebiliriz ki bu tespit referanduma yoğunlaşmış olanlar için de epeyce anlamlı…

Etyen Mahçupyan’ın yazısı