Etyen Mahçupyan: AK Parti’nin sandığa götürmesi ve bu taslağın ‘doğruluğuna’ ikna etmesi kolay değil

Basit bir hesaplama yapalım… Bu araştırmaya göre bugün seçim olsa kararsız olduklarını beyan edenlerin yüzde 95’inin AK Parti’ye oy vereceğini varsayarak parti seçmen tabanlarını yeniden oluşturalım. Ayrıca referandumda şu an için kararsız gözüken AK Partilileri de bu tabana göre yeniden hesaplayalım ve silme ‘Evet’ diyeceklerini varsayalım…

Sandığa gitmeyenler bu oranda kaldığı sürece sonuç ancak 51’e 49 ‘Evet’ lehine olabiliyor. Varsayımları biraz yumuşattığınızda ‘Hayır’ öne çıkıyor. Dolayısıyla AK Parti’nin hem insanları sandığa götürmesi hem de onları bu taslağın ‘doğruluğuna’ ikna etmesi gerek. Kolay değil. Çünkü yine bu araştırmaya göre AK Partililerin üçte biri cumhurbaşkanının tarafsız ve partiler üstü olmasından yana…

Etyen Mahçupyan’ın yazısı