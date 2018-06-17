Etyen Mahçupyan: AK Partililik yerini Reisçiliğe bıraktı

Son iki yılda parti açısından geriye dönüşü kolay olmayan bir değişim yaşandı. Kısa süre içinde AK Partililik yerini Reisçiliğe bıraktı… Her alanda kendi kararını hayata geçiren ve o kararı tek doğru olarak sunup biat isteyen Erdoğan’ın etrafına, buna razı gelip buradan kariyer, maddi imkan ve siyasi nüfuz devşiren bir dizi hizip toplandı. Karar mekanizması keyfileşirken, bilgi, uzmanlık ve liyakat işlevini yitirdi. Reise bağlılık içeriği belirsiz bir ‘davayı’ sahiplenme anlamına gelirken, o davanın üzerindeki tehditlere inanılır hale gelindi. Çünkü tehditlerle mücadele mekanizması büyük bir maddi imkanın üretim ve dağıtımını ifade ediyordu…
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Öldürülen yavru köpekle ilgili gözaltına alınan kepçe operatörü serbest bırakıldı
Bir yavru köpeğin dört ayağı ve kuyruğu kopmuş halde bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan kepçe operatörü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Erdoğan’dan İnce’nin TV davetine ret: Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisini televizyonda canlı yayında tartışmaya davet eden CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik “Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine” diye konuştu.
Bakanlık ‘sanal devriye’de: 15 Temmuz’a ‘kurgu’ diyen kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ‘sanal devriye’ çalışması kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminin ‘kurgu’ olduğu yönünde sosyal medya paylaşımı yaptığı öne sürülen İzzet A. (27) gözaltına alındı.
Kılıçdaroğlu: Meclis çoğunluğu farklı, hükümet farklı olursa kaos ortamı oluşur
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘millet ittifakı’nın Meclis çoğunluğunu sağlaması durumunda, anayasa değişikliği için gerekli olan sayının AKP’liler tarafından tamamalanacağını öne sürdü.
Akşener’in konuk olacağı Halk TV programına yasak
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in konuk olacağı ve Sultanahmet’teki Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda yapılacak olan ‘Uğur Dündar’la Halk Arenası’ programına ilçe seçim kurulundan yasak geldiği belirtildi.