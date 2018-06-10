Diken

Yaramazlara biraz batar!

Etyen Mahçupyan: AK Partilik, kariyerizm ve militanlığın ötesine geçmeyen reisçiliğe rehin düşüyor

 

(…) Erdoğan’ın her şeyi kendi bildiği üzere ve tek başına yönetme isteği, kaçınılmaz olarak liderliği zorunlu kılacak durumların yaratılmasını ya da toplumun tehditkar bir dönemden geçildiğine inandırılmasını gerektiriyor. İç ve dış siyasette kritik momentler sürekli kılınmaya, tehlikeler abartılarak kalıcı hale getirilmeye çalışılıyor. Ancak bu tutumun bariz bir sonucu var: Tüm kararlar için lidere müracaat ediliyor, başka kimse inisiyatif almak istemiyor, ortak akıl buharlaşıyor, yaranmacı davranışların getirisi artıyor, iktidar çevresinde oportünist bir kültür oluşuyor ve AK Partilik, kariyerizm ve militanlığın ötesine geçmeyen reisçiliğe rehin düşüyor.

Hastalığın teşhisinde de tedavisinde de AK Partililer açısından herhangi bir belirsizlik yaşanmıyor muhtemelen… Ama doğruları hayata geçirmek zor… Muhafazakar alemde itiraz kültürü zayıf. Yanlış kendi yolunda gidip tıkanana kadar doğruya geçiş pek mümkün olmayabiliyor.

Reklam

Etyen Mahçupyan’ın yazısı

SON HABERLER

Erdoğan’dan MHP’ye ilk ‘af’ yanıtı: Kusura bakmayın, gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli’nin genel af çıkarması ile ilgili ilk kez konuşurken “Cevap vermiyordum bu işlere şimdi vereceğim. Kusura bakmayın. Bakınız, şunu bilin, bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin” dedi. 

‘Cumhurlar’ın BBP’sinden de aykırı ses: Ülkücü hareket AKP’yi sandığa gömecek

AKP ve MHP ile birlikte ‘Cumhur İttifakı’nda gayrı resmi olarak yer alan BBP’nin, yüksek istişare kurulu başkanı Hakkı Öznur, AKP’ye yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Öznur “Tek adam rejimine, AKP despotizmine karşı çıkan mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların sesi ve umudu olan ülkücüler; muktedirlere, zulmedenlere oy vermez, destek vermez! Ve onlarla işbirliği yapmaz” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...