Etyen Mahçupyan: AK Parti koalisyonun küçük ortağı olarak onların isteğine uydu

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Bahçeli kendi cenahının bakışını, üstelik rutin bir grup toplantısında ve konuşmasının sonunda seslendirmesine karşın, Erdoğan’ın hareket alanını neredeyse yok etti. O kadar ki Erdoğan bu emrivakiye seçim tarihini daha da öne çekerek, hiç olmazsa muhtemel rakiplerin zamanını daraltarak yanıt vermek durumunda kaldı.

Sonuçta Bahçeli’nin ve cumhurbaşkanlığı sistemini kotarıp Erdoğan’a sunanların istediği oldu… AK Parti koalisyonun küçük ortağı olarak onların isteğine uydu ve alınmış kararı bir miktar kendi ihtiyacına uydurdu. Proaktif olan, hedeflerini hayata geçiren, ortağını uyum göstermek zorunda bırakan Bahçeli idi… Bu da gerçek iktidarın kim olduğunu ortaya koyarken, bu denge ve ilişki biçiminin seçimden sonra da devamı halinde Türkiye’nin kimin iktidarında olacağını gözler önüne serdi.

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Etyen Mahçupyan’ın yazısı