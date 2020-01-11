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Yaramazlara biraz batar!

Etrafa ateş eden 11 yaşındaki Meksikalı öğrenci bir öğretmeni öldürdü, altı kişiyi yaraladı ve intihar etti

Meksika’nın kuzeyindeki bir okulda 11 yaşındaki erkek öğrenci, dün sabah etrafa ateş etti; bir öğretmen hayatını kaybetti, bir fizik öğretmeni ve beş öğrenci yaralandı. Öğrenci intihar etti.

Fotoğraf: Reuters

Torreón kentindeki özel okul Colegio Cervantes’te yaşanan olayın ardından belediye başkanı Jorge Zermeño, adını açıklamadığı çocuğun iyi bir öğrenci olduğunu ve büyükannesiyle yaşadığını açıkladı.

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Çocuğun, tuvalete gitmek için izin istediği, 15 dakika içinde sınıfa dönmeyince öğretmeninin onu aramaya gittiğini belirten Zermeño şunları söyledi: “O sırada elinde tabancalarla gelip etrafa rastgele ateş açmış. Öğretmenleri nazik bir öğrenci olduğunu, onunla ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarını söylüyor. İki silah kullanmış, silahları nereden bulduğunu ve neden böyle bir işe kalkıştığını bilmiyoruz.”

Çocuğun arkadaşları ise kendilerine, “O gün bugün” dediğini anlattı.

Polisten yapılan açıklamada ise çocuğun anne-babasına ulaşmaya çalıştıkları, yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

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