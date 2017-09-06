Eto’o ‘yolcu’: Antalyaspor’da hak ettiğim değeri görmediğim için gitmek istiyorum

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Antalyaspor’un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto’o takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

‘Bütün sorunlarda ben haklıydım’

DHA’nın haberine göre Eto’o, kulüpte geçen yıl yaşanan yönetim değişikliği, kadro dışı kalması, ardından yeniden forma giymesi ve Antalyaspor’un ligi beşinci sırada bitirmesi hakkında şunları söyledi: “Kurumlar kalıcı, yönetimler değişkendir. Ayrı yönetimlerde farklı görüşler olabilir. Tüm bu olaylar futbolun bir parçası. Ben, bugüne kadar kimseye karşı kötü bir şey düşünmedim. Bu kenti ve bu takımı çok seviyorum. Ben, beni getiren insanlara karşı sporcu kimliğimle sorunları kucaklayabildiğimi göstermek istedim. Şunu da söylemek isterim ki geçmişten bugüne yaşanan bütün sorunlarda ben haklıydım.”

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‘Saygı görmek istiyorum’

Menajeri Wilfried De Happi’nin takımdan ayrılmak istediği yönündeki açıklaması sonrası Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün ‘Eto’o’yu satmayı düşünmüyoruz’ sözleri hatırlatılan Kamerunlu golcü şöyle konuştu: “Menajerimin sözlerini sonuna kadar destekliyorum ve katılıyorum. Başkanın sözlerine katılmıyorum. Öyle olsa bugüne kadar zaten giderdim. Şimdi gitmek istiyorum ama bunun nedeni para değil. Yani buradaki konu ticari değil. Gerekli saygıyı görmek istiyorum. Başkan da bunu biliyor. Ben başkana da söyledim, ‘Antalyaspor’a ve kendime olan saygımdan dolayı bırakın gideyim’ dedim. Gitmek istememin ardında para olsaydı, söylediğim gibi daha önce giderdim. Bu teklifleri kabul etmediğimi başkan da biliyor.”

‘Diğer oyuncular gibi değerlendirilemem’

Kırmızı-beyazlı kulüpte hak ettiği değeri ve saygıyı görmediği için ayrılmak istediğini vurguyalan Eto’o şu ifadeleri kullandı: “Tek istediğim yönetimin benim gerçek değerime saygı duyması. Çok önemli büyük kulüplerde oynadım. Şimdi ise buradayım, Antalyaspor’da. Bana saygı duyulmasını bekliyorum. Antalya’yı çok seviyorum. Benim kim olduğumu bilmelerini istiyorum. Ben gittiğim her kulübe değer katan bir oyuncuyum. Gerçek değerimin bilinmesini ve saygı gösterilmesini bekliyorum. Menajerim de bunu söylemek istedi. Burada bana saygı göstermiyorlarsa ben de başka takıma gitmek istiyorum. Ben diğer oyuncular gibi değerlendirilemem. Beni buraya getirenlere saygım sonsuz ama bu şekilde devam edemez.”