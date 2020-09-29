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Yaramazlara biraz batar!

Etlik Hastanesi’nde 1 milyar avroluk borç yapılandırıldı; inşaat yeniden başladı

İtalyan Astaldi ve Türkerler ortaklığının yürüttüğü Etlik Şehir Hastanesi projesinde, bankalar ve finans kurumlarıyla sürdürülen görüşmeler sonucunda yaklaşık 1.1 milyar avroluk borç yeniden yapılandırıldı.

Fotoğraf: Etlik Şehir Hastanesi projesi

Türkiye genelinde büyük şehirlerdeki hastanelere geçen yıllarda 650 milyon avro yatırım yapan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yapılandırmaya yönelik anlaşmanın imzalandığını teyit etti.

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Konuya yakın üç kaynağın Reuters ajansına verdiği bilgiye göre iki hafta önce anlaşma imzalanırken, anlaşmada üçü özel Türk bankası olmak üzere 13 banka ve finans kurumu bulunuyor.

İnşaat durmuştu

Astaldi ve Türkerler’in yürüttüğü proejenin inşaatı 2013 yılında başlamıştı.

Finansman sıkıntılarından dolayı bir ara inşaatı durdurulan projenin yapılandırma ile birlikte şu anda tekrar devam ettiği belirtildi.

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Türkiye’nin en büyük şehir hastanelerinden biri olan Etlik hastanesinin, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yüzde 60’ı tamamlanmış durumda.

Birkaç şehir hastanesinde de yapılandırma görüşmeleri devam ediyor. Etlik projesindeki yapılandırma anlaşasının şehir hastaneleri özelinde ilk olduğu, yeni anlaşmaların da önümüzdeki aylarda duyurulacağı belirtildi.

Hükümet 2018 kur krizinden sonra tamamlanmayanlar da dahil olmak üzere mega şehir hastaneleri projelerinde yükselen maliyetlerden hem kendini hem de yatırımcıları korumak için birtakım düzenleme değişikliklerine gitmişti.

Borçlar avro, gelir lira

Şehir hastanesi projeleri, yatırımcıların hastaneleri inşa etmek için uzun vadeli yabancı para cinsi kredi temin ederek, proje tamamladıktan sonra devlete belirli bir süre için kiraya vermesi modeli üzerine kurulu.

Ancak yaklaşık 10 milyar dolar denklikte olduğu tahmin edilen bu krediler genellikle avro cinsi temin ediliyor, devletin kira ödemeleri ise avroya endeksli ancak lira cinsinden yapılıyor.

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