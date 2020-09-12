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Yaramazlara biraz batar!

Etkinlikler için ‘açık alan yasağı’na hafta sonu ayarı

İstanbul’da valilik, ilk olarak açık havadaki konser gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Daha sonra yasağın başlama tarih hafta başına alındı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, ilk olarak, artan vaka sayılarını da dikkate alarak açık alanlardaki konser, gösteri ve festival ile teknelerdeki düğünlere 12 Eylül’den itibaren izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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Meclisin saat 18:00’deki toplantısından çıkan karar, hafta sonu planlanan etkinlikler dikkate alınarak gözden geçirildi. Meclis, saat 22:00 sıralarında bir kez daha toplanarak yasağın başlama tarihini 14 Eylül pazartesi günü olarak güncelledi.

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