Etkinlikler için ‘açık alan yasağı’na hafta sonu ayarı

İstanbul’da valilik, ilk olarak açık havadaki konser gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Daha sonra yasağın başlama tarih hafta başına alındı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, ilk olarak, artan vaka sayılarını da dikkate alarak açık alanlardaki konser, gösteri ve festival ile teknelerdeki düğünlere 12 Eylül’den itibaren izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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Meclisin saat 18:00’deki toplantısından çıkan karar, hafta sonu planlanan etkinlikler dikkate alınarak gözden geçirildi. Meclis, saat 22:00 sıralarında bir kez daha toplanarak yasağın başlama tarihini 14 Eylül pazartesi günü olarak güncelledi.