Kalekol protestosunda öldürülen Medeni Yıldırım’ın davası sil baştan

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki kalekol protestosu sırasında 19 yaşındaki Medeni Yıldırım’ı kimin vurduğunun anlaşılması için yeniden soruşturma yapılacak.

Kayacık köyünde 28 Haziran 2013 günü yapılan eylemde 19 yaşındaki Yıldırım’ı öldüren kurşunu sıkmakla suçlanan 23 yaşındaki er Adem Ç. için ‘haksız tahrik altında olası kastla adam öldürme’ suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 Kasım 2016’da görülen duruşmada katil zanlısı Adem Ç.’nin beraatine karar verilmişti.

Mahkeme, Yıldırım’ın ölümüne neden olan kurşunun, sanığın silahından çıkıp çıkmadığının tespit edilemediğini belirtmişti.

Dava sil baştan

Gerekçeli kararını bugün açıklayan mahkeme, olayın özelliği, olay yeri inceleme tutanağı, ekspertiz raporları, kamera görüntüleri, mağdur ve tanık anlatımları ile diğer deliller dikkate alındığında olaya ilişkin etkin bir soruşturma yapılmadığının anlaşıldığını ifade etti.

Mahkeme, soruşturmanın yeniden başlatılması için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Komutanlara ‘takipsizlik’ kaldırıldı

Diyarbakır 5’inci Sulh Ceza Hakimliği, ‘görevi kötüye kullanmak’ ve ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak’la suçlanan dönemin jandarma karakol komutanı ve silah kullanma emri veren jandarma özel harekat tim komutanı hakkında verilen takipsizlik kararını da avukatların itirazı üzerine kaldırdı.