Etiyopyalı öğrencinin okul sevgisi: Doğum yaptıktan yarım saat sonra sınava girdi

Etiyopya’da, 21 yaşındaki Almaz Derese, pazartesi günü doğum yaptıktan yarım saat sonra sınava girdi; hastane odasında!

Fotoğraf: BBC

Ülkenin batısındaki Metu’da yaşayan Derese, bir ay önce sınavların yapılmasının planlandığını ancak Ramazan nedeniyle ertelenince doğuma denk geldiğini söyledi. Lise son sınıfta olan ve sınava gitmek için koşutururken sancılanan Derese, İngilizce, matematik ve Habeşistan dili sınavlarının sorularını oğlunu dünyaya getirdiği hastane odasına yanıtladı.

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Diğer sınavlara önümüzdeki birkaç gün içinde okulda gireceğini anlatan çiçeği burnunda anne, “Mezun olmak için gelecek yılı beklemek istemedim” dedi.

Etiyopya’da, kız öğrencilerin doğum için okula ara verip doğum sonrasında eğitime devam etmesinin yaygın bir durum olduğunu vurgulayan Metu, “Sınav için okula koşarken sancılandım o nedenle kolay doğurdum” dedi. Üniversiteye gitmek istediğini anlatan Metu, oğlunun sağlığının gayet iyi olduğunu, sınavların da iyi geçtiğini söyledi.